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Ortaköy'de deniz yükseldi, restoranı su bastı

Ortaköy'de deniz yükseldi, restoranı su bastı

Ortaköy'de bulunan bir restoranı, fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu bastı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince biriken su tahliye edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği haftasonu Marmara Denizi’nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Fırtınanın etkisiyle boyu yükselen dalgalar nedeniyle, Ortaköy'de bulunan bir işletmenin bodrum katındaki kazan dairesini su bastı. Deniz suyunun bastığı işletme için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerce, içeride biriken su, tekrar denize tahliye edildi.

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