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Çorum Sungurlu'da kuvvetli fırtına ağaçları ve çöp konteynırlarını devirdi

Çorum Sungurlu'da kuvvetli fırtına ağaçları ve çöp konteynırlarını devirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

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İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şehir parkında bazı ağaçlar şiddetli rüzgara dayanamayarak devrilirken tabela ve çöp konteynırları yerlerinden savruldu.

Sungurlu Belediyesi tarafından gün boyunca devam edecek kuvvetli rüzgâr muhalefetine karşı dikkatli olunması gerektiği, yaşanacak herhangi olumsuzlukta Belediye Başkanlığı'na ulaşılması gerektiği hatırlatıldı.

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