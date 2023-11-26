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Çaldığı koltuğu ateşe verip demirlerini çalan kadın kameraya yakalandı

Çaldığı koltuğu ateşe verip demirlerini çalan kadın kameraya yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya sanayinde meydana gelen olayda çaldıkları koltuğu ateşe verip demir olan kısımlarını çalan kadın ve erkek güvenlik kamerasına yakalandı.

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Olay, saat 06.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya sokakta meydana geldi. İşyerlerinin önündeki hurda olan demir malzemeleri çek çek aracına koyan kadın ve erkek, işyerinin önündeki koltuğu gözüne kestirdiler.

Yakıp çaldılar

Koltuğu alıp işyeri önünde kırıp parçalamayı deneyen şahıslar, başarılı olamayınca koltuğu ateşe verdiler. Dakikalarca koltuğun yanmasını bekleyen şahıslar, işyerlerine alevin sıçrama ihtimalini dahi umursamadılar. Yanan koltuğun demir parçalarını çek çek aracına koyan şahıslar, uzaklaşarak kayıplara karıştılar.Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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