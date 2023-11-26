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Çanakkale'de dev dalgalar nedeniyle 3 tekne battı, iskele yıkıldı

Çanakkale'de dev dalgalar nedeniyle 3 tekne battı, iskele yıkıldı

Çanakkale’de gece boyu saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan fırtına ve sağanak yağış sonrası Dardanos sahilinde oluşan dev dalgalar nedeniyle 3 tekne battı.

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4 tekne ise zarar gördü. Vatandaşların denize girdiği iskele dev dalgalara dayanamayıp yıkıldı. İskeleye ait tahta parçaları ile balıkçılara ait ağlar ise denize dağıldı. Dardanos’ta yaşayan Hasan Yurt, “3 teknemiz battı. 4 teknemiz zarar gördü. Bu gelen fırtına nedeniyle korktuğum için 3 gün evvel teknemi alıp, Sarıçay’a götürüp bağlamıştım. İyi ki de bağlamışım. Yoksa benim teknemde zarar görecekti” dedi.

Meteorolojinin günler öncesinden uyarılarda bulunduğu Çanakkale fırtına ve yağmura teslim oldu. Dün ve gece boyu devam eden sağanak yağış ile saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dardanos sahilinde ise oluşan dev dalgalar ve fırtına nedeniyle 3 tekne battı. Vatandaşların denize girdiği iskele dev dalgalara dayanamayıp yıkıldı. İskeleye ait tahta parçaları ile balıkçılara ait ağlar ise denize dağıldı.

Dardanos’ta yaşayan Hasan Yurt, “İnsanların denizle ilgili takip etmesi gereken en başta gelen olay meteorolojidir. Bunların çeşitli siteleri var. Bunlardan takip edilmesi lazım. Tekneleri varsa tedbirlerini alması lazım. Çünkü Dardanos’ta balıkçı tekneleri için korunak yok. Batı’dan ve Güney’den gelen rüzgar bizi ekliyor. Her sene teknelerimiz parçalanıyor. 3 teknemiz battı. 4 teknemiz zarar gördü. Barınağımız olmadığı için bu zararı her yıl çekiyoruz. Balıkçı arkadaşlarımızın iskeleleri yıkıldı.
Hiç kullanılmamış balıkçı ağları denize dağıldı. Çok büyük zararlar var. Tekneler zaten müthiş zarar gördü. Koskoca sahilde 2 tane tekne kaldı. Diğerleri battı. Ben 10-15 yıldır teknemi Dardanos sahilde iplerimle sıkı bir şekilde bağlıyorum. Ama bu gelen fırtına nedeniyle korktuğum için 3 gün evvel teknemi alıp, Sarıçay’a götürüp bağlamıştım. İyi ki de bağlamışım. Yoksa benim teknemde zarar görecekti” dedi.

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