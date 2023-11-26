BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  DÜNYA

Rusya: Moskova'ya saldırı girişiminde bulunan İHA'lar engellendi!

Rusya: Moskova'ya saldırı girişiminde bulunan İHA'lar engellendi!

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bu gece Moskova'ya doğru uçan insansız hava araçları (İHA) ile planlanan saldırıların engellendiği bildirdi.

Abone ol

Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Bu gece İHA'lar ile yoğun saldırı girişiminde bulunuldu. Moskova'ya doğru uçan İHA'lar, Naro-Fominsk, Odintsovo, Podolsk ve Ramenskoye kentlerinin yakınlarında savunma sistemlerince vuruldu. Ayrıca Bryansk, Tula ve Kaluga bölgelerinde de İHA'lar yok edildi." ifadesini kullandı.

Hasar ve can kaybının olmadığını kaydeden Sobyanin, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalıştığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı girişiminin Ukrayna tarafından yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 2 füzenin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinoplu öğrenciler karikatürleriyle iki dünya birinciliği aldı!
Sinoplu öğrenciler karikatürleriyle iki dünya birinciliği aldı!
Fırtına sebebiyle limonda yüzde 70'e kadar hasar tespit edildi
Fırtına sebebiyle limonda yüzde 70'e kadar hasar tespit edildi
Çanakkale'de dev dalgalar nedeniyle 3 tekne battı, iskele yıkıldı
Çanakkale'de dev dalgalar nedeniyle 3 tekne battı, iskele yıkıldı
Çaldığı koltuğu ateşe verip demirlerini çalan kadın kameraya yakalandı
Çaldığı koltuğu ateşe verip demirlerini çalan kadın kameraya yakalandı
AK Parti Eskişehir İl Teşkilatında yerel seçimler için temayül yoklaması
AK Parti Eskişehir İl Teşkilatında yerel seçimler için temayül yoklaması
Çorum Sungurlu'da kuvvetli fırtına ağaçları ve çöp konteynırlarını devirdi
Çorum Sungurlu'da kuvvetli fırtına ağaçları ve çöp konteynırlarını devirdi
Annesinin verdiği böbrek sayesinde hayata tutundu
Annesinin verdiği böbrek sayesinde hayata tutundu
Akıllara durgunluk veren olay! Düğünde damat, gelin dahil 4 kişiyi öldürüp intihar etti
Akıllara durgunluk veren olay! Düğünde damat, gelin dahil 4 kişiyi öldürüp intihar etti
Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuk korkuttu
Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuk korkuttu
Kasımpaşa'da bir şahıs sevgilisini yoldan çıkarttığı iddiası ile genç kızı vurdu
Kasımpaşa'da bir şahıs sevgilisini yoldan çıkarttığı iddiası ile genç kızı vurdu
Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı!
Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı!
Ortaköy'de deniz yükseldi, restoranı su bastı
Ortaköy'de deniz yükseldi, restoranı su bastı