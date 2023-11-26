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Kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmeleri için baca temizliğine dikkat!

Kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmeleri için baca temizliğine dikkat!

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan yangınlara karşı baca temizliği uyarısında bulundu.

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İtfaiye müdürlüğü, kış mevsimi öncesi muhtemel çatı yangını, doğalgaz ve kömür zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla ‘baca temizliği’ konusunda uyarılarda bulundu.

Bacalarda zamanla biriken katran maddesinin tutuşarak çatı yangınlarına sebebiyet verdiğini belirten İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, Siirt’te kömür kullanan haneler için bu kontrolün yılda en az 2 kere yapılması büyük önem taşımakta olduğunu söyledi. Yılmaz, doğalgaz baca temizliğinin de her yıl en az bir kere yapılması gerektiği, muhtemel gaz tepmelerinin ve zehirlenmelerin önüne geçmek için vatandaşların baca temizliklerini yapmalarının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

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