Kocaeli'de binanın girişi göle döndü, bina sakinleri zor anlar yaşadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle denizin taşması sonucu birçok yol, ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar tarafından çekilen bir görüntüde, binanın girişinin suyla kaplandığı anlar yer aldı.

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Kocaeli'de etkili olan kuvvetli rüzgar hem karada hem de denizde zaman zaman olumsuzluklara sebep oluyor. Günlük yaşamı da olumsuz etkileyen rüzgar sebebiyle yükselen dalgalar sahil kesimlerini adeta deniz suyuyla kapladı. Gölcük Halıdere'de sahil kenarında bulunan ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaş tarafından çekilen görüntüde, bir binanın girişinin suyla kaplandığı, zemin katta bulunan evlerin içine kadar suyun girdiği görüldü.