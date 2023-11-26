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Yıllardır kullanılmayan fabrikada bulundu! Bilecik'te dehşet

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yıllardır kullanılmayan fabrikada bulundu! Bilecik'te dehşet

Bilecik’te, yıllardır kullanılmayan tekstil fabrikasında dün gece bir kadın cesedi bulundu.

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Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 2005 yılından beri faaliyette olmayan bir tekstil fabrikasında kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine varan polis, jandarma ve 112 ekipleri Ö.T. isimli bir kadın cesediyle karşılaştılar.

Olay yeri inceleme ekipleri alanda geniş çaplı bir çalışma yaparken, savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesini morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili hem polis hem de jandarma ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

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