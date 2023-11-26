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Elazığ'da kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalanarak tutuklandı

Elazığ'da kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalanarak tutuklandı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı tutuklandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede dün yapılan operasyonda; ‘Hükümlü Tutuklunun Kaçması ve Çekle İlgili Karşılıksız İşlem Yapılmasına Sebebiyet Verme’ suçundan 41 yıl, ‘Hırsızlık’ suçundan 16 yıl, ‘Hükümlü Tutuklunun Kaçması ve Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan 5 yıl 5 ay, ‘Kasten Yaralama’ suçundan 4 yıl, ‘Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay, ‘Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 9 ay, ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan 2 yıl olmak üzere, kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 7 zanlı tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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