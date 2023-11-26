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Bolu Abant Gölü Milli Parkı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntü çıktı

Bolu Abant Gölü Milli Parkı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntü çıktı

Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden olan Bolu Abant Gölü Milli Parkı öğle saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

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Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na mevsimin ilk karı geçtiğimiz hafta yağmıştı. Bugün sabah saatlerinde sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte muhteşem doğasıyla hayran bırakan Abant’ta yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kasım ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü Abant bölgesinde vatandaşlar karlı bir hafta sonu geçiriyor. Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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