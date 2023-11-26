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Afyon'da obadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Afyon'da obadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Afyonkarahisar' da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Olay, Ataköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.O., isimli kadın sabah saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirterek hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde kadının önemli düzeyde karbonmonoksit gazına maruz kaldığı belirlendi. Bunun üzerine kadın müdahalesinin ardından Eskişehir’deki bir hastaneye sevk edildi. Zehirlenen kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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