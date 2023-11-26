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Manisa'da sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili oluyor

Manisa'da sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili oluyor

Manisa il genelinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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Manisa ve ilçelerinde sağanak yağış, fırtına ve kar yağışı etkili oluyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çok sayıda ağaç fırtına nedeniyle devrilirken, Alaşehir-Sarıgöl Karayolu Taşlıkahve Mevkiinde yaklaşık 10 metrelik servi ağacı da fırtınanın şiddetiyle karayoluna devrildi.

Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda ise etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaşmasına neden oldu.

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