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Erzincan'da fırtına apartmanın çatısını uçurdu!

Erzincan'da fırtına apartmanın çatısını uçurdu!

Erzincan'da yaşanan kuvvetli fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

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Kent genelinde sabah saatlerinde soğuk hava ile fırtına etkili oldu.

Gün içerisinde etkisini artıran fırtına, Mimarsinan Mahallesi 1224 Sokak'taki bir apartmanın çatısını yerinden söktü.

Çatı parçalarının savrulduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Savrulan bazı parçaları toplayan ekipler, hasar gören çatıda asılı kalan malzemeleri tedbir amaçlı yerinden söktü.

Çatısı uçan apartmanda oturan 74 yaşındaki Muharrem Yılmaz, evinde oturduğu sırada kuvvetli rüzgarın çıktığını, ardından büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Gürültü sonrası dışarı çıktığını belirten Yılmaz, "Dışarı çıktığımızda apartmanın çatısının büyük bir kısmının uçtuğunu gördük. Daha sonra polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik." dedi.

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