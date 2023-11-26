BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır’da seyir halindeki otomobilin tekerine çarpan otomobil takla attı

Diyarbakır’da seyir halindeki otomobilin tekerine çarpan otomobil takla attı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanından geçen otomobilin tekerine çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı’nda B.Y idaresindeki 16 NJ 417 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yanından geçen 55 AFY 699 plakalı otomobile çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı B.Y., ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Otomobil, vatandaşların yardımı ve çekiciyle düzeltilip yol kenarına çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüksek kar vaadiyle vatandaşları 14 milyon TL dolandırdı!
Yüksek kar vaadiyle vatandaşları 14 milyon TL dolandırdı!
Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti!
Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti!
Kassam Tugayları, İsrail ile çatışmalarda 4 komutanının öldüğünü açıkladı
Kassam Tugayları, İsrail ile çatışmalarda 4 komutanının öldüğünü açıkladı
Afyon'da obadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Afyon'da obadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Cinnet getirdi! Karısını öldürdü, annesini de ağır yaraladı
Cinnet getirdi! Karısını öldürdü, annesini de ağır yaraladı
Kastamonu'da fırtına sebebiyle seralarda büyük hasar meydana geldi
Kastamonu'da fırtına sebebiyle seralarda büyük hasar meydana geldi
Bolu Abant Gölü Milli Parkı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntü çıktı
Bolu Abant Gölü Milli Parkı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntü çıktı
Elazığ'da kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalanarak tutuklandı
Elazığ'da kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalanarak tutuklandı
Kocaeli'de binanın girişi göle döndü, bina sakinleri zor anlar yaşadı
Kocaeli'de binanın girişi göle döndü, bina sakinleri zor anlar yaşadı
Yalova Çınarcık'ta uçan çatının altında kalarak yaralandı
Yalova Çınarcık'ta uçan çatının altında kalarak yaralandı
Yıllardır kullanılmayan fabrikada bulundu! Bilecik'te dehşet
Yıllardır kullanılmayan fabrikada bulundu! Bilecik'te dehşet
Türkiye'nin konuştuğu vurgun 11 kişiye tefecilik soruşturması açıldı! Fatih Terim ilk kez konuştu
Türkiye'nin konuştuğu vurgun 11 kişiye tefecilik soruşturması açıldı! Fatih Terim ilk kez konuştu