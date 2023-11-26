Diyarbakır’da seyir halindeki otomobilin tekerine çarpan otomobil takla attı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanından geçen otomobilin tekerine çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı’nda B.Y idaresindeki 16 NJ 417 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yanından geçen 55 AFY 699 plakalı otomobile çarparak takla attı.



İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı B.Y., ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Otomobil, vatandaşların yardımı ve çekiciyle düzeltilip yol kenarına çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.