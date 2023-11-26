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Atlı ciritte Türkiye şampiyonu Şengel Atlı Spor Kulübü oldu

Atlı ciritte Türkiye şampiyonu Şengel Atlı Spor Kulübü oldu

Ankara'da düzenlenen 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası final müsabakaları tamamlandı.

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Gruplarını lider bitiren dört kulübün katılımıyla Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın final etabı iki gün sürdü.

Yağmur altında yapılan müsabakalar, büyük mücadeleye sahne oldu.

Yarı final müsabakalarını kazanan Uşak Bir Eylül Atlı Spor Kulübü ile Erzurum temsilcisi Şengel Atlı Spor Kulübü, Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı.

Finalde Uşak ekibini yenen Şengel Atlı Spor Kulübü, geçen yıl olduğu gibi yine Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nın 2023 sezonunda Uşak Bir Eylül Atlı Spor Kulübü ikinci, Erzurum ekibi Sancak Atlı Spor Kulübü üçüncü, Sivas Atlı Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

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