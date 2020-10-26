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Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, milli aradan sonraki haftayı bay geçti, adeta futbola hasret kaldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri, tam 22 gün sonra, Denizlispor deplasmanında galibiyet kovalıyor. Peki; Denizlispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın detayları ve skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, 6. hafta maçında Denizlispor'a konuk oluyor. Denizli Atatürk Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Alper Ulusoy yönetecek ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekibin 4 puanı bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı.

Denizlispor - Beşiktaş

Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Alper Ulusoy
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Recep, Marvin, Varela, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Dorukhan, Atiba, Gökhan, Ghezzal, Aboubakar

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