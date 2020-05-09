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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben "Değerli dostum, Zafer Gününüzü en içten duygularımla tebrik ediyorum" mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri karşısındaki yenilgisinin 75. yıl dönümü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj gönderdi.

İşte Erdoğanın mesajı:

Mesajına "Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum" hitabıyla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 75. yıl dönümünde 9 Mayıs Zafer Gününüzü en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlığa büyük acılar getirmiş ve milyonlarca Sovyet vatandaşının da hayatına mal olmuş II. Dünya Savaşı’nın bitişini belirleyen günlerden biri olan bu yıl dönümü, uluslararası barışın kıymetini en çarpıcı biçimde hatırlamamıza yardımcı oluyor.

Türkiye ve Rusya'nın son dönemde özellikle bölgesel barış ve istikrarın korunması için sarf ettikleri ortak gayretlerin önemini bu fırsattan yararlanarak bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bu vesileyle, tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, Zat-ı Devletlerine ve dost Rusya halkına esenlik temennilerimi yineliyorum.

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