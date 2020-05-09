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Yılmaz Vural'dan dikkat çeken açıklama: 12 Haziran'da hazır olacağız

TFF'nin liglerin 11 Haziran'da açılacağını açıklamasıyla ilgili konuşan Akhisarspor Teknik Direktör Yılmaz Vural, "12 Haziran'da hazır olacağız" dedi.

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Koronavirüs salgını yüzünden sezona ara verilmeden önce TFF 1. Lig'de 45 puanla 5. sırada bulunan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 1,5 aydır duran ligin yeniden start alacağı 12 Haziran'a kadar hazır hale geleceklerini söyledi.

"Gelişmeleri izleyeceğiz"

Takımı fiziksel olarak hazırlamanın yanı sıra salgının olumsuz etkileri nedeniyle psikolojik olarak da hazırlamaya çalışacaklarını belirten Vural, şöyle konuştu:

Ligin oynanmasından yanayız ancak futbolcular ve teknik adamlar tedirgin. Tarih verildi ama 35 günlük bir ara var ve bu 35 günde olacak gelişmelerle tarihin geriye veya ileriye alınabileceği, ya da tamamen iptal edilebileceği konusunda sanki bir anlayış hükmü bulunuyor.

Federasyon ve Sağlık Bakanlığı'nın farklı görüşleriyle biraz tedirgin oldum. Çünkü farklı farklı şeyler söylediler. Sorumluluk TFF'de ancak hakikaten bir risk varsa bu karar TFF'ye bırakılmamalı. Gelişmeleri izleyip hazır hale gelmeye çalışacağız.

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