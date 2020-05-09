Devlet Bahçeli'den çarpıcı çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını paylaştı. Bahçeli'nin "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" ifadesi dikkat çekti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını yayınladı.

"Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur"

Semih Yalçın'ın açıklamalarda en dikkat çeken kısım ise "Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" ifadelerinin yer aldığı paylaşım oldu.

Semih Yalçın'ın yayınladığı açıklamaların tamamı şöyle:

Başkaları için hiç olmayan mesafeler 'Üç Hilal' için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkânsız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik. Milliyetçiliğin yaşaması, ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti, çileyi ve mahrumiyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar.

Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar.

Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik. Ne var ki bizi yok etmeye çalışanlar, üzerimize kinlerini kusanlar, Ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır. Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar başlarını Üç Hilal'in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık.