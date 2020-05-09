Sancaktepe Futbol Kulübü'nde koronavirüs şoku çok sayıda pozitif vaka var

TFF'nin yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe korona virüs testi yapılan TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'nde büyük şok yaşandı. Kulüpte teknik heyetten 2, futbolculardan 4, kulüp çalışanlarından ise 3 kişinin sonucu pozitif çıktığı açıklandı.

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Sancaktepe Futbol Kulübü'nde koronavirüs şoku yaşanıyor.. TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe FK'da 8 Mayıs Cuma günü yapılan Corona virüsü testlerinde teknik heyetten 2, futbolculardan 4, kulüp çalışanlarından ise 3 kişinin sonucu pozitif çıktığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF 2. Lig ekibi Sancaktepespor'da COVID-19 testleri tamamlandı.

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin ardından büyük bir şok yaşandı.

Karantinaya alındılar

Sancaktepe Futbol Kulübü, bu son dakika gelişmesinin ardından tesisleri karantina altına aldı. Ayrı odada tutulan isimler hakkında kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.