AVM'lerde neler zorunlu olacak? Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve normalleşme adımları ile birlikte pazartesi günü yeniden açılacak olan AVM ve AVM’deki iş yerleriyle ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

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Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.

Taksi durakları

Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara COVID-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır. Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır.

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