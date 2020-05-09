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Antalya'da karantinadan kaçan adam polise 'kafama sıkın' dedi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da koronavirüs şüphesiyle karantinada tutulduğu evinden çıkıp, parka giden Köksal T. (48), hastaneye götürülmesi gerektiğini söyleyen polislere, "Kafama iki tane sıkın benim bitsin" dedi.

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Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. Köksal T., koronavirüs şüphesiyle 13 gündür karantinada bulunduğu evinden çıkıp, parka geldi. Bir süre sonra da evine gitmek için polisi aradı.

Çocuklarımın bana ihtiyacı var

Polisi beklediği sırada ise sürekli yer değiştirerek 10 banka oturdu. Gelen polisler, Köksal T.'yi, ambulans ile göndermek istedi. Köksal T. ise "Benim evime gitmem lazım. Hastaneye gitmek istemiyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek karşı çıktı.

Polisin hastaneye gitmesi gerektiğini söylediği Köksal T., "Alın kimliğimi bana istediğiniz kadar ceza yazın veya kafama iki tane sıkın" dedi.

Polis ekipleri, Köksal T.'nin etrafında güvenlik çemberi oluşturarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen koruyucu kıyafetli sağlık ekibi, bir süre görüştükten sonra Köksal T.'yi ambulansa alarak hastaneye götürdü. Köksal T.'ye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Diğer yandan olay sırasında bankta uyumaya çalışan bir kişi kaldırılarak parktan uzaklaştırıldı.

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