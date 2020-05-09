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Bursaspor’un koronavirüs testi sonuçları belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Bursaspor'da futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve tüm personele yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadı.

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Bursaspor, dün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde toplandı. Futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve tüm personel tesislerde korona virüs testinden geçirildi.

Bugün belli olan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanılmadı. Yeşil-beyazlılar bugün tesislerde kampın startını verecek.

Bursaspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanılmamıştır” denildi.

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