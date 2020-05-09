Derneğe kumar baskını! 37 kişiye 113 bin 400 lira para cezası

ANKARA Altındağ'da kumar oynandığı tespit edilen dernekteki 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankırı Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, derneğe baskın düzenledi.

Kumar oynarken yakaladılar

Baskında, derneğin odalarının masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği görüldü. Baskın sırasında ekipler, biri 65 yaş üstü 37 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

113 bin 400 lira ceza

Koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalara uymayan 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza kesildi.