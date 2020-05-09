Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

Uzun bir aranın ardındanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanlığına yeni bir isim atandı. O isim Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci oldu. Atama kararı Resmi Gazete yayımlandı

Abone ol

Cumhurbaşkanlığınca bu sabah birçok atama ve görevden alma kararları gerçekleşti. Bu atamalardan biri de Cumhurbaşkanı Danışmanlığına ilişkin oldu. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmalığına atanma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Hamza Cebeci kimdir?

1953 Düzce Gümüşova doğumlu Cebeci, evli ve 4 çocuk babası.

İlk ve orta okulu Gümüşova'da, liseyi Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen bölümünde devlet bursuyla okudu. 1974'te Bakanlık izni ile Almanya'ya gitti. 1984 yılında Türkiye'ye döndü.

1986'da ticaret hayatına başlayan Cebeci, 1997'de Cebeci İnşaat İç ve Dış Ticaret Turizm İthalat ve İhracat Ltd. Şti. kurdu, halen şirketin sahibi.

1987'de Refah Parti Bolu milletvekili adayı olan Cebeci, AK Parti'nin kuruluşunda da görev aldı.

Sonraki yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak çeşitli komisyonlarda görev alan Cebeci, 2015'ten bu yana Darülaceze Başkanlığını sürdürüyordu.