HABER /  DÜNYA
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Elon Musk'ın oğluna verdiği 'sıra dışı' isim yasalara aykırı olabilir

Anadolu Ajansı

Ünlü teknoloji şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın sosyal medya hesabından duyurduğu oğluna verdiği "X Æ A-12" isminin yaşadığı eyalet California'da kanun engeline takılabileceği ileri sürüldü

Abone ol

Elon Musk ve Kanadalı şarkıcı Grimes’in oğullarına verdiği "X Æ A-12 Musk" şeklinde yazılan ismin telaffuz zorluğu Amerikan gazeteleri ve sosyal medyadaki gündemini korurken, yasalara da ters bir durum oluşturabileceği belirtiliyor

Konu ile ilgili çıkan haberlerde, teknoloji milyarderlerinin de uyması gereken kuralların bulunduğu, sıra dışı isim için İngilizce alfabede olmayan Æ sembolünü kullanmasına California yasalarının izin vermeyebileceği yorumları yer aldı.

Şifre mi gizliyor?

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Musk’ın oğluna gerçekte ne isim verdiğinin bilinmediği, iş adamının bebeğin isminde şifre gizlediği veya gündem oluşturmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Daha önceki iki evliliğinden 5 oğlu olan 48 yaşındaki Musk, pazartesi günü Twitter hesabından bir oğlu daha olduğunu takipçilerine duyurmuş ve bir takipçisinin sorusu üzerine bebeğin isminin "X Æ A-12" olduğunu yazmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB ÇED raporu için dava açmıştı! Mahkemenin Kanal İstanbul'la ilgili kararı çıktı
Erdoğan'dan kritik atama ve görevden almalar! 14 ile yeni müftü 2 il müdürü değişti
Oruç süresince düşen şekeriniz için en hafif tatlı
Prof. Dr. Ceyhan'dan ligler için hayati uyarı
DSÖ, virüsün kaynağının yarasa olduğunu doğruladı
Boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya takipçilerini selamladı
Güvenlik güçlerinin İHA/SİHA envanteri 107'ye ulaştı! SSM Başkanı İsmail Demir açıkladı
İstanbul Valiliği'nden ''pazaryeri'' açıklaması
Şanlıurfa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında kan aktı 1 ölü
Ordu'da defalarca alkollü araç kullanan şahsın ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu
Cuma günü çekilecek zikirler okunacak esmalar sayısı
Yorumlar