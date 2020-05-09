Güvenlik güçlerinin İHA/SİHA envanteri 107'ye ulaştı! SSM Başkanı İsmail Demir açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısının 107'ye ulaştığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

3 adet TB2 daha envantere girdi

Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan BAYKAR Savunma'yı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.