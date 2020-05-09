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Koronavirüse karşı bağışıklık kazanmada kritik detaylar

Dr. Armais Kamalov, koronavirüse karşı bağışıklığın nasıl kazanıldığını veya bağışıklığın oluşmamasındaki önemli sebepleri açıkladı.

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Moskova Devlet Üniversitesi Tıbbi Araştırma ve Eğitim Merkezi Direktörü Dr. Armais Kamalov, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen hastalarda bu virüse karşı bağışıklığın oluşmama ihtimalinin sebeplerini açıkladı.

Virüse karşı bağışıklık nasıl gelişir?

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Kamalov, şu ifadeleri kullandı:

Eğer virüs vücuda küçük konsantrasyonlarda girer ve bağışıklık sistemi de onunla hızlı bir şekilde başa çıkarsa yeterli hacimde antikor oluşmayabilir. Ağır seyreden hastalıklarda, hastanın büyük miktarda ilaca ihtiyacı olduğu durumlarda da virüse karşı bağışıklık gelişmeyebilir.

Bağışıklık, organizmanın kendi kaynaklarını devreye sokarak elde ettiği doğal bir şey. Koronavirüsü doğal yollarla yenen ve hastalığı orta seyreden kişilerde bir süre sonra mutlaka antikorlar oluşuyor.

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