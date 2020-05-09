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Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs atık suda 100 gün yaşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, tüm dünyanın en önemli sağlık sorunu haline gelen koronavirüs, parçalanmış halde musluk suyunda 10 gün, atık sularda ise 100 gün yaşayabiliyor.

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İçme suyu, atık su ve kanalizasyon şebekesinde ortaya çıkabilecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda çarpıcı bilgilere yer verildi.

Raporda, ülke genelindeki 603 atık su arıtma tesisinden sadece 53'ünde dezenfeksiyon ünitesi bulunduğu, fiilen sulamada kullanılan 221 tesisten, 42'sinde dezenfeksiyon ünitesi olduğu ve 42 dezenfeksiyon ünitesinden de sadece 13'ünün çalıştırıldığı vurgulandı.

Su ve atık su yoluyla insana bulaştığını gösteren bir çalışma yok

Raporda, Kovid-19'un henüz su ve atık su yoluyla insana bulaştığını gösteren bir çalışma olmadığına dikkat çekilmesine karşın koronavirüs türlerinin parçalanmış halde musluk suyunda 10 gün, atık sularda ise 100 gün kalabileceği belirtildi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Kovid-19 ve diğer korona türlerinin klora karşı oldukça savunmasız olduğu aktarılan raporda, "Etkili bir dezenfeksiyon için 30 dakikalık bir temas süresinin ardından minimum 0,5 mg/L bakiye klor konsantrasyonu yeterlidir. İletim ve dağıtım hatlarında da bakiye klor bulunduğundan emin olunmalıdır" denildi.

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