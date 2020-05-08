Esenyurt'ta korona denetimi 2'nci kez durdurulan minibüsten çıkan yolcu sayısı şaşırttı
ESENYURT'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan minibüs denetimleri sırasında bir minibüste tam 32 yolcu çıktı. Minibüsün yine bugün fazla yolcu taşırken durdurulduğu öğrenilirken, şoföre ikinci kez ceza kesildi.
Koronavirüs salgınına karşı kurallar hiçe sayılıyor. Vatandaşların toplu ulaşım araçlarındaki rahatlığına en çarpıcı örnek Esenyurt'ta yaşandı. Esenyurt'ta polis ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Ekipler bugün öğle saatlerinde 34 M 5614 plakalı Evren Yıldırım yönetimindeki yolcu minibüsünü durdurdu.
En fazla 6 yolcu olması gerekiyordu ceza yedi
Ekipler yayımlanan genelge doğrultusunda en fazla 6 yolcu alması gereken minibüs sürücüsünün bu kuralı çiğnediğini belirleyerek 4 bin 70 TL para cezası kesti.
Yarım saat sonra aynı araçtan 32 kişi çıktı
Denetimleri sabit noktada yapmayarak sürücülerin birbirlerini uyarmasının önüne geçmeyi amaçlayan ekipler Erzurum Kongre Caddesi üzerinde devriye görevi yaparken yarım saat sonra yine aynı aracı ve sürücüyü durdurdu.
Fazla yolcular indirildi
Bu kez minibüste 32 yolcu olduğu belirlendi. Sürücüye yine aynı ceza kesildi. Fazla yolcular araçtan sayılarak indirildi.