DSÖ'den çarpıcı uyarı: Sigara içmek Kovid-19'un ağır formda gelişmesine yol açıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove, sigara içmenin koronavirüsün ağır formda gelişmesine yol açtığını belirtti.

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DSÖ Acil Hastalıklar Programı Başkanı Kerkhove, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, sigara içmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölüm riskini artırdığını belirtti.

Araştırmaya sert yanıt

Fransız doktorların, sigara içenlerin Kovid-19’la enfekte olma ihtimalinin daha düşük olduğuna ilişkin araştırmasını değerlendiren Kerkhove, şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz tütünün tehlikelerini biliyoruz. Her yıl milyonlarca insan sigaradan ölüyor. Kovid-19 bir solunum yolu hastalığıdır ve sigara içmek de akciğerlere zarar veriyor. Sigara içmenin hastalığın ağır formda gelişmesine ve ölüm riskini artırdığını gösteren yayınlanmış çalışmalar var.