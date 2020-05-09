DSÖ'den çarpıcı uyarı: Sigara içmek Kovid-19'un ağır formda gelişmesine yol açıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove, sigara içmenin koronavirüsün ağır formda gelişmesine yol açtığını belirtti.Abone ol
DSÖ Acil Hastalıklar Programı Başkanı Kerkhove, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, sigara içmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölüm riskini artırdığını belirtti.
Araştırmaya sert yanıt
Fransız doktorların, sigara içenlerin Kovid-19’la enfekte olma ihtimalinin daha düşük olduğuna ilişkin araştırmasını değerlendiren Kerkhove, şu ifadeleri kullandı:
Hepimiz tütünün tehlikelerini biliyoruz. Her yıl milyonlarca insan sigaradan ölüyor. Kovid-19 bir solunum yolu hastalığıdır ve sigara içmek de akciğerlere zarar veriyor. Sigara içmenin hastalığın ağır formda gelişmesine ve ölüm riskini artırdığını gösteren yayınlanmış çalışmalar var.
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