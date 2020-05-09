HABER /  YEREL
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken çalışma: TAK'lar kuruluyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araç sayım sistemi ve TAK’ın kurulması için çalışmalar başladı.

Abone ol

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla hemen akabinde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu'dan Avrupa'ya Geçiş Güzergâhında (Kuzey Platformda) araç sayım sistemleri ve TAK’ın kurulması için iş makineleriyle birlikte köprünün girişinde belirlenen yerlerde çalışmalara başladı.

Çalışmalar sırasında trafiğin Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş kısmını girişini 3 şerit düşerek kontrolü bir şekilde geçiş sağlanacak. İHA'nın haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki çalışmaların 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı! Koronavirüsle mücadelede son durum
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs atık suda 100 gün yaşıyor
Avcılar’da intihar eden emekli özel harekat polisinin üzerinden not çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye tepki: Kimden yanasınız?
İBB ÇED raporu için dava açmıştı! Mahkemenin Kanal İstanbul'la ilgili kararı çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Adil Karaismailoğlu: Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan Olimpos açıklaması ben de izin vermem
Koronavirüse karşı bağışıklık kazanmada kritik detaylar
DSÖ'den çarpıcı uyarı: Sigara içmek Kovid-19'un ağır formda gelişmesine yol açıyor
Elon Musk'ın oğluna verdiği 'sıra dışı' isim yasalara aykırı olabilir
Hanımağa Güniz Akkuş evli mi? Güniz Akkuş kimdir?
Yorumlar