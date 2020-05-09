HABER /  SAĞLIK
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatında 1 ay geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesinin de başladığı inşaatta yol ve otopark bölümlerinin bir bölümü tamamlandı. Büyük bölümü tamamlanan hastane havadan görüntülendi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı arazisi içinde ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı.

8 Nisan'da inşa çalışmalarına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında 1 ay geride kaldı. 32. gününe gelen hastane inşaatı hızla ilerlemeye devam ediyor.

7 gün 24 saat çalışılıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan bin yataklı Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi. 45 günde bitirilmesi planlanan inşaatta 7 gün 24 saat esasına göre iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

Çevre düzenlemesi yapılıyor

Geçtiğimiz günlerde çevre düzenlemesine başlanan hastane inşaatının yol ve otopark bölümlerinin de bir kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin ana girişi olarak yapılan bölüme giden yolların asfaltlandığı ve açık otopark bölümünün de büyük oranda tamamlandığı görülüyor. Hastanenin Ramazan Bayramı'ndan önce koronavirüsle mücadele kapsamında hastalara hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı! Koronavirüsle mücadelede son durum
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs atık suda 100 gün yaşıyor
Avcılar’da intihar eden emekli özel harekat polisinin üzerinden not çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye tepki: Kimden yanasınız?
İBB ÇED raporu için dava açmıştı! Mahkemenin Kanal İstanbul'la ilgili kararı çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken çalışma: TAK'lar kuruluyor
Bakan Adil Karaismailoğlu: Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan Olimpos açıklaması ben de izin vermem
Koronavirüse karşı bağışıklık kazanmada kritik detaylar
AÖF sınav sonuçları açıklanıyor AÖF vize sonuçları sorgulama sayfası
Yorumlar