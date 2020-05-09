Apple'dan normalleşme adımı! ABD’de mağazaları açıyor

Apple ABD'de kapatılan mağazalarını önümüzdeki hafta açmaya başlayacağını duyurdu.

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Türkiye'deki Apple mağazaları 18 Mart tarihinden bu yana süresiz olarak kapatılmıştı.

Bölgelerin durumuna göre açılıyor

Koronavirüsün görüldüğü Çin’de ilk olarak mağazalarını kapatan daha sonra bu ülkedeki satış noktalarını geri açan Apple, Avusturya ve Güney Kore’deki mağazalarını da tekrar hizmete aldı.

Firmanın 11 Mayıs tarihinden itibaren Almanya’daki mağazalarının bir kısmını da açması bekleniyor.

Apple açıklaması

Apple tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: Açılış prosedürlerimizde bölgelere göre farklar görülebilir. Düşüncelerimiz virüsten etkilenen ve yayılmasını engellemek için çalışan insanlarla birlikte.