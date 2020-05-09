İstanbul Havalimanı'nda koronavirüsle mücadelede önemli değişiklikler Kadri Samsunlu açıkladı

İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hat uçuşlarının 28 Mayıs'ta başlamasının hedeflendiğini açıklarken eldiven ve maske zorunluluğuna dikkat çekerek, "Uçacak yolculardan 2 - 3 tane olması istenecek" dedi.

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İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulundu. Samsunlu'nun açıklamasından satır başları:

Havalimanımız şu anda tahliye uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dün 12 tane tahliye uçuşu gerçekleştirdi, kargo uçuşlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Havalimanının Ramazan Bayramı'ndan sonra 28'inde iç hat uçuşlarına açılması hedefleniyor.

Eldiven ve maske zorunluluğu

Virüsle mücadelede havalandırma çok önemli. İlk günden itibaren havalimanımıza yüzde yüz taze hava verilmesini sağladık. Koronavirüsün nefes alırken bulaştığına dair kanıtlanmış bir durum yok, bu hastalığın daha çok damlacıklarla bulaştığını biliyoruz. Bunu engellemek için maske takın deniyor. Terminale giren herkes maske takmak zorunda. Terminalde maskenin sürekli takılı olması gerekiyor, aksi takdirde müdahale edilecek. Müşterilerle çok fazla temas halinde olan personellerimiz maskeyle birlikte siperlik de takacaklar. Bazıları eldiven takacaklar. Her noktada termal sistem kullanılacak.

Alanda dolaşan hijyen takımı olacak

Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Eğer ki koronavirüs semptomları buluyorsa yolcular, havalimanına gelmemeli. Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak. Alanda dolaşan bir hijyen takımımız olacak.

Yemek alanlarındaki tedbirler

Yemek alanlarında da sosyal mesafenin korunmasını sağlayacağız. Masalar arasında gerekli mesafeler sağlanacak. Aileler noktasında tek masa kullanımına izin verilecek. Tek gelen yolcuların masalarda yüz yüze gelmemelerini sağlayacak tedbirleri sağlayacağız. Yolcuların güvende hissetmesi çok önemli. Yolcu havalimanına baktığında gerekli tedbirlerin alındığını görecek.

Yolcular ikamet edecekleri adresleri bildirecek

Yolcular gelecekleri yerlerin adreslerini havalimanlarında bildirecekler. Havalimanı girişlerine özel dezenfektanlı paspas koyulacak. Bu paspasla virüsün ayakkabı ile taşınımı engellenecek. Tüm terminalde dezenfektan cihazları olacak.

İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü bu süreçte avantaj olacak. Ülke içindeki şehirler risk bölgelerine bölünecek. Az riskli bölgelerden gelen yolcular ile yüksek riskli yerlerden gelen yolcuların farklı bölümlerden uçmasını sağlayabilecek şekilde terminali düzenleyebiliriz.

Bagajlar

Ellerin dokunduğu her şeye havalimanında önlem var. Bunlardan biri bagaj. Tahliye yolcusu geçen gün bagaj alacak elleyemiyor. Ben cebimdeki eldiveni verdim. Burada en önemlisi yolcuya verilecek güven. Yolcu bunu hissederse çok daha rahat şekilde yolculuk yapacaktır.

Açık büfelerde maşa olmayacak

Tek kullanımlık olacak. Lounge'larda zaten tek kullanımlık uzun zamandır. Açık büfe düzeni olacak ama maşalar olmayacak. Ne yiyecekseniz maşadan tutarak almayacaksınız. Küçük kaplara koyulacak. Tek kullanımlık paketler dediğimiz açık teşhir ettiğimiz ürünler paketlenecek. Çatal bıçak tuzluk gibi diğer malzemeler de tek kullanımlık.

Lounge bir ihtiyaç

Lounge'lar açılacak. 27 Mart'a kadar operasyonumuzu devam ettirdik. 1 lounge kesin açık olacak. THY'nin mi yoksa İGA'nın mı bilmiyorum. Lounge bir ihtiyaç. Yiyecek içecek alanlarında sosyal mesafeyi koruyacağız. Masalar arasındaki mesafeler hazırlandı. Aileler zaten evde beraber aileler noktasında bir masada beraber oturacaklar. Masalarda yolcuların birbirinin yüz yüze gelmemelerini sağlayacak adımlar için planlar yapıldı. Örnekler yapıldı. Faaliyete geçireceğiz.

Pisuvarlarda kafa bölümleri kapatıldı

Tuvalet ve lavobalarda hepsi sensörlü. Kafanın yan yana geldiği her opsiyonu kapatmaya çalışıyoruz. Pisuvarlarda da kafa bölümleri kapatıldı. Bu geçici tedbir. Ancak vaziyete göre kalıcı olabilir. Bir salgınla karşı karşıyayız. Tabii bıraktığımız noktaya dönmek isteriz.

Mağazalar şu an için kapalı

Havalimanındaki mağazaların açılması yolcuların sayısına bağlı. Çalışanların güvende hissetmesi de önemli. Mağazaların açılmasıyla ilgili kararı kendileri verecekler.

Mescitlere sayı kriteri

Mescitlerde kişi sayısı görülecek. 5 kişi varsa 6. kişi giremeyecek. Maske ve eldiven satışı yapılacak yerler olacak. İçeriye giremez. İçeriden aldırıp öyle girecek.

Test ünitesi talebi

Sağlık pasaportu olursa olumlu bir katkısı olur. Antikor üreten insanlar rahatça seyahat edebilmeli. Sağlık Bakanlığı'ndan test ünitesi kurulması yönünde bir talepte bulunduk. Yurt dışından gelen yolcuların test yapıldıktan sonra ülkeye girmesini önerdik. Bakanlıktan bu konuda olumlu yanıt aldık, test için 24 saatlik bir süre gerektiği bize iletildi.

Eldiven ve maske olmadan kesinlikle havalimanına gelmeyin

Havalimanında maske ve eldiven satışı için belirli noktalar olacak. Ama yolcular maskesiz içeriye giremeyeceği için sadece yedek olarak havalimanından maske ve eldiven temini yapabilirler. Eldiven ve maske olmadan kesinlikle havalimanına gelmeyin.

Yolculara çağrı

Yanlarında bulunmalarını isteyeceğiz. Bütün havalimanlarında bu uygulanacak. Türkiye'deki en küçük ve en büyük havalimanlarına girmek için bunlar gerekli olacak. Uçacak yolculardan 2 - 3 tane olması istenecek. Bu maskeleri 3-4 saatte bir değiştirmeniz gerekiyor. Beyan esas alınacak.

3. pist 18 Haziran'da açılıyor

3. pistin devreye girmesiyle taksi süresi kısalacak. Pist havalimanına büyük avantaj sağlayacak. 18 Haziran'da 3. pist açılacak.

Metro ne zaman açılacak?

Metronun bu yıl sonuna kadar açılması bekleniyor. Benim bildiğim kadarıyla bir gecikme yok. Metro araçları da alınmış durumda.