Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mektubu AB artık aynı gemide olduğumuzu anlamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü'yle ilgili bir mektup yayımladı. Koronavirüsün ortak düşman olduğunu belirten Erdoğan, "AB artık aynı gemide olduğumuzu anlamalı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü'yle ilgili bir mektup yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda "Bu kez ortak düşmanımız sınır tanımayan bir virüs. AB artık aynı gemide olduğumuzu anlamalı" ifadelerini kullandı.