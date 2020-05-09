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ABD tüm zamanların en yüksek işsizlik oranını gördü

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 20,5 milyon kişi azalarak rekor seviyede düştü.

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ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 20,5 milyon kişi azaldı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 22 milyon kişi azalması yönündeydi.

Tüm zamanların en yüksek düşüşü 

Koronavirüs salgının etkisiyle azalış gösteren tarım dışı istihdam verisi, tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti.

Bu dönemde tarım dışı istihdamın azalmasında, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin etkisiyle başta eğlence ve konaklama olmak üzere tüm ana sektörlerdeki işten çıkarmalar etkili oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin şubat ve mart ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, şubat ayında tarım dışı istihdam artışı 275 binden 230 bine, mart ayı verisindeki düşüş ise 701 binden 870 bine revize edildi.

İşsizlikte en yüksek oran 

ABD'deki işsizlik oranı ise nisanda 10,3 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklentinin altında gerçekleşen işsizlik oranının, bu ayda yüzde 16 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı, martta yüzde 4,4 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 15,9 milyon kişi artarak 23,1 milyona ulaştı. ABD'deki işsiz sayısının artmasında Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik etkileri belirleyici oldu.

İş gücüne katılım oranı da nisanda 2,5 puan azalışla yüzde 60,2 oldu ve Ocak 1973 döneminden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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