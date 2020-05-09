HABER /  GÜNCEL
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

PKK'lı teröristler askerimizin korkusundan şekilden şekile girdi

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'a, Türk askerine saldırı düzenlemek için sızmaya çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı. Teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardığı görüldü.

Abone ol

Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn'da görevli Türk askerine yönelik saldırı planlayan PKK/YPG’li 2 terörist, havanın kararmasını bekleyip, bölgeye sızmaya çalıştı. Nöbet tutan askerler tarafından fark edilen teröristler, anında yakalandı. Termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardıkları görülen teröristler ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristler sorgularında, Türk askerine yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde koronavirüs şoku çok sayıda pozitif vaka var
AVM'lerde neler zorunlu olacak? Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili yeni açıklama
Antalya'da karantinadan kaçan adam polise 'kafama sıkın' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mektubu AB artık aynı gemide olduğumuzu anlamalı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Bakan Selçuk duyurdu
İnternetten ev ilanı veren vatandaş ceza alacak mı? Bakanlık açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini ölçtü
İstanbul'da ramazan pidesi satışları yüzde 30 azaldı
ABD tüm zamanların en yüksek işsizlik oranını gördü
Sakarya'da suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
Bakan Hulusi Akar 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Ücretsiz izin ödeneği yattı mı sorgulama ekranı TC ile giriş
Yorumlar 2 yorum