İstanbul'da ramazan pidesi satışları yüzde 30 azaldı

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "İstanbul'da bu ramazanda pide satışları önceki ramazanlara göre yüzde 30 azaldı" diye konuştu.

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Başkan Erdoğan Çetin, koronavirüs salgınının pide satışlarını etkilediğini belirterek "Bu ramazan ayında pide satışlarımız önceki yıllara göre düşük." dedi.

Satışlar neden düştü?

Başkan Erdoğan Çetin, satışların düşmesini şöyle açıkladı: Salgın yüzünden bazı günler market ve bakkallar kapalı ve buradan satışlar azaldı. Bunun yanında insanlar salgın süresince evlerinde börek, poğaça, ekmek gibi ürünleri kendileri yapmaya başladı. İnsanlar evde yapınca da doğal olarak satışlar düşüyor.

Bir de İstanbul'un bir kısmı bu ramazan ayında kentte değil. Sokağa çıkma yasakları başlamadan birçoğu memleketine gitti. Ayrıca tezgahtan satışlarda da azalma mevcut. Bunun yanında ruhsatsız tandır, lavaş üreten işletmeler, ruhsatları ve üretim izinleri olmamasına rağmen, kaçak olarak pide üretimi yapıyor. Bu nedenler pide satışlarını düşürdü.

İnsanların fırıncılar tarafından sokaklarına getirilen pideleri almayı tercih ettiğini belirten Çetin, bu sayede ihtiyacın rahat şekilde karşılandığını belirtti.