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ABD’de 11 gizli servis çalışanında koronavirüs tespit edildi

Demirören Haber Ajansı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üs haline gelen ABD'de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı’ndan elde edildiği ifade edilen rapora göre, 11 gizli servis çalışanında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

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Raporda, 23 çalışanın iyileştiği, 60 çalışanın da koronavirüs şüphesiyle kendilerini karantina altına aldıkları belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ABD gizli servisine de sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı’ndan elde edildiği öne sürülen rapora göre, 1 milyon 322 bin 163 vakanın bulunduğu ABD’de, 11 gizli servis çalışanında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Virüsü yenerek iyileşen 23 çalışanın bulunduğu ve 60 çalışanın da ‘virüs şüphesiyle’ kendilerini karantina altına aldıkları ifade edildi.

Başkan ya da başkan yardımcısıyla temas olup olmadığı bilinmiyor 

ABD medyasının haberine göre, virüs tespit edilen çalışanların ABD Başkanı Donald Trump ya da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile temas kurup kurmadıklarının henüz bilinmediği ifade edildi. Söz konusu kişilerin yakın zamanda Beyaz Saray’da görev alıp almadıkları da açıklanmadı. Gizli Servis Sözcüsü Justine Whelan, söz konusu ‘rapora’ ilişkin Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, “Gizli Servis, çalışanlarımızın sağlık bilgilerinin gizliliğini ve operasyonel güvenliği korumak için, çalışanlarından kaçının Covid-19 testinin pozitif çıktığını veya kaç çalışanının karantinada olduğu bilgisini paylaşmıyor” dedi.

Trump ve Pence düzenli test yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in düzenli olarak koronavirüs testi yaptırdıkları ve bugüne kadar yapılan testlerin pozitif çıkmadığı belirtildi.

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