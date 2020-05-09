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Sevda Noyan'ın skandal açıklamalarıya ilgili Ülke TV ve Kanal 7'den açıklama

Ülke TV ve Kanal 7'den yapılan açıklamada Yazar Sevda Noyan'ın alay yaratan "benim listem hazır" açıklamalarına ilişkin "Tasvip etmediğimiz sözler sarf edildi, özür dileriz" denildi.

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Ülke TV ve Kanal 7, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" ifadeleriyle büyük tartışma yaratan Sevda Noyan hakkında açıklama yaptı.

Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programında sarfedilen sözlerle ilgili Ülke TV'den yapılan açıklamada bu sözlerin tasvip edilmediği belirtilerek özür dilendi.

"Maksadını aşan açıklamalar"

Açıklamada şunlar kaydedildi: 3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı’na konuk olan Sevda Noyan’ın, kamuoyunda tartışılan 'darbe söylentileri' üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır.

"Kamuoyundan özür dileriz"

Sevda Noyan’ın 'darbe ve darbecileri' eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz.

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