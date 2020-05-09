HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edildiğini açıkladı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 12 Haziran'da başlamasını öngörürken, kulüplere uygulanan korona virüs testleri de devam ediyor. 

Beşiktaş Kulübü Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, dün tüm takıma yapılan testler sonucunda bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.

"Takip ve tedavi sürecine başlanmıştır"

Ülkü açıklamasında, "8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sevda Noyan'ın skandal açıklamalarıya ilgili Ülke TV ve Kanal 7'den açıklama
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde koronavirüs şoku çok sayıda pozitif vaka var
AVM'lerde neler zorunlu olacak? Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'lerle ilgili yeni açıklama
Antalya'da karantinadan kaçan adam polise 'kafama sıkın' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mektubu AB artık aynı gemide olduğumuzu anlamalı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Bakan Selçuk duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Türbanlı öğretmene 'facia' diyen Can Ataklı'ya 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi
Devlet Bahçeli'den çarpıcı çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Yakalanan hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?
Fırıncı yeni aldığı motosikletin çalıntı olduğunu polis çevirmesinde öğrendi
ABD’de 11 gizli servis çalışanında koronavirüs tespit edildi
Esra Erol'daki Dilek kiminle birlikte notta ne vardı? Hülya Kuran ağladı
Yorumlar