Bakan Akar'dan terhis ve celplerle ilgili önemli açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terhis olacak Mehmetçiğin öncesinde 14 gün süreyle gözetim altında bulundurulacağını açıkladı

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Terhis ve celplerin önemine işaret eden Milli Savunma Bakanı Akar, "Özellikle celpler çok önemli. Terhis olacak Mehmetçiğin zaten sağlık kontrolü yapılıyor, koruyucu tedbirleri alındı, alınmaya devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

14 gün karantina kuralı

Bakan Akar, açıklamasında şunları kaydetti: Terhislerinden önce de 14 gün süreyle gözetim altında bulundurulacaklar. Ancak celp olarak ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizin Silahlı Kuvvetlere kabulünde çok dikkatli olmamız lazım.

Burada Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıklarımızın yanı sıra Askeralma Genel Müdürlüğünün (ASAL), birliklerimizin çalışmaları çok önemli. Herhangi bir şekilde gençlerimizin, şu anda görevi başında olan Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın sağlıklarını tehlikeye atmamak için elimizden gelen hassasiyeti gösterecek, celpleri bu şekilde kabul edeceğiz.