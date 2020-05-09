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Prens Selman koronavirüsü fırsata çeviriyor! Hoollywood'a açılıyor

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayan Hollywood şirketlerini satın almak için harekete geçen Muhammed bin Selman, 320 milyar dolarlık varlığa sahip egemen servet fonu olan Kamu Yatırım Fonu’nu (PIF) devreye soktuğu ortaya çıktı.

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Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın emriyle PIF aracılığıyla etkinlik organizatörlüğü yapan Live Nation şirketinden 500 milyon dolarlık hisse alındığı açıklandı.

Hollywood'a açılıyor 12.5 milyar dolarlık teklif

Hollywood Reporter dergisi, Suudi Arabistan’ın Hollywood’daki yatırımlarını Ed Sheeran ve Madonna gibi isimlerle çalışan Warner Music Group’u satın almak için 12.5 milyar dolarlık teklifiyle genişletmeyi planladığını iddia etti. 

Kaşıkçı cinayetiyle sıfırlanan imajını değiştirme hamlesi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinden sonra ilk kez bir fon aracılığıyla bir Amerikan şirketinden hisse alan Muhammed bin Selman'ın itibarını iyileştirmek için daha fazla adım attığı iddia edildi.

Geçen yıl Aralık ayında başkent Riyad’da düzenlenen ve ABD’li yıldızların davet edildiği “MDL Beast” müzik festivalinin de krallığın yaptığı insan hakları ihlallerine karşı olumlu bir imaj sergilemek amacıyla düzenlendiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Newcastle United'ı satın alacağı iddiaları gündeme gelmişti

Veliaht Prensin adı yakın zamanda da İngiltere Premier lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın almak istemesiyle gündeme gelmişti. (Daily mail)

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