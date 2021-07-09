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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır ziyaretinde cuma namazı sonrası basın açıklaması yaptı.. Erdoğan Kurban Bayramı tatili ile ilgili soruya yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geldi. Kurşunlu Camii'nde cuma namazını kılan Erdoğan programlara katılacak Diyarbakır aileleriyle görüşecek.

Cuma namazı sonrası Erdoğan basın açıklamasında bulundu. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili soruya "Millete Sesleniş konuşmasında halkıma duyuracağım" diyerek 9 ile 10 gün arasında çalışma yapıldığını duyurdu.

Konuşmasından satır başları:

*Gazi camimizde namaz kıldık. Biliyorsunuz PKK bu camiyi harabe hale getirmişti. Bu cami beldemizin tacıydı, uzun bir aradan sonra burada tekrar cuma namazı kılmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacak

*Diyarbakır'daki bu aşılamadaki isteksizliği de gidereceğiz. Süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Ne kadar teşvik edersek, rağbetle kabullenirsek Covid olayı o kadar azalacaktır. Diyarbakır'da biraz sıkıntımız var ama aşacağımıza inanıyorum.

*En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız

Kurban Bayramı tatil süresi

* Şu anda 10'la 9 arası dolaşıyor. En uygun süreç için arkadaşlarımız çalışıyor. Millete seslenişte halkıma duyuracağım.

*(Afganistan görüşmeleri) Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık. NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki adımı atmış olacağız

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