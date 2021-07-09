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Ankara'da 2 kadınla yaşıyordu cinsel ilişki sırası için öldürdü! Son sözü bakın ne oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da 2 kadınla yaşıyordu cinsel ilişki sırası için öldürdü! Son sözü bakın ne oldu

ANKARA'da, sevgilisi Önder Çelik'i (44), aynı evde yaşadığı eşi Seher Çelik ile 'ilişki sırası' nedeniyle çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gülyeşim Kavuştuk (41), karar duruşmasında ömür boyu hapse çarptırıldı.

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Önder Çelik, 16 Aralık 2020'de, 2 çocuğunun annesi Seher Çelik ve sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile birlikte yaşadığı, Pursaklar'a bağlı Ayyıldız Mahallesi'ndeki evinde göğsünden bıçaklandı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önder Çelik'i, sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk'un öldürdüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Gülyeşim Kavuştuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Gülyeşim Kavuştuk, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada şikayetçi Seher Çelik ile taraf avukatları da yer aldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarlayıp, sanık hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu. Duruşmada son sözü sorulun sanık Gülyeşim Kavuştuk ise "Öldürmek istemedim, öyle bir kastım yoktu" diye konuştu. 


Ömür boyu hapis
Şikayetçi Seher Çelik de sanığın cezalandırılmasını isteyerek, "Adalet yerini bulsun" dedi. Mahkeme heyeti, Gülyeşim Kavuştuk hakkında önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis kararı verdi. Cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayan heyet, 15 yıl hapse indirdi. Kararla birlikte sanık Kavuştuk’un tutukluk halinin devamına hükmedildi. 

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