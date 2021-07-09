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Arjantin'de maaşların Bitcoin ile ödenmesi konuşuluyor

Arjantin'de maaşların Bitcoin ile ödenmesi konuşuluyor

Arjantin'de ulusal yardımcı Jose Luis Ramon, çalışanların maaşlarını Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile almasını öneren tasarıyı meclise sundu.

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Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir karara imza atmış ve Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederek tarihe geçmişti.

Maaşların Bitcoin ile ödenmesi için çalışmalar yürüten ve 3 BTC karşılığında oturma izni vermeye başlayan El Salvador gibi düşünen farklı ülkeler de var.

Arjantin'de bulunan Mendoza Eyaleti’nde ulusal yardımcılık yapan Jose Luis Ramon, işçilerin maaşlarını Bitcoin veya diğer kripto para birimleri ile almasını öneren tasarıyı meclise sundu.

Satın alım gücü artabilir
Ramon, bu tasarıyla birlikte insanların hem finansal özgürlüklerini sağlayabileceklerini hem de satın alım güçlerinin artabileceğini ifade etti.

Ramon ayrıca, yurt dışında çalışan Arjantinli vatandaşların da memleketlerine döndüklerinde kazançlarını pesoya çevirmek zorunda kalmayacaklarını, her şeyi kripto paralarla halledebileceklerini söylüyor.

Tasarı mecliste kabul edilirse, Arjantin Bitcoin ile ilgili çalışmalara başlayacak.

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