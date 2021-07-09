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Cem Uzan'dan büyük patronlara tazminat davası listede yok yok: Sabancı, Aydın Doğan...

Cem Uzan'dan büyük patronlara tazminat davası listede yok yok: Sabancı, Aydın Doğan...

Cem Uzan'ın TMSF'nin el koyduğu şirketlerini alanlara yaklaşık 69 milyar euroluk tazminat davası açtığı iddia edildi.

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Cem Uzan ve Hakan Uzan, aralarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Motorola ve Vodafone'un da bulunduğu 60 firma ve kişiye yaklaşık 69 milyar euro tutarında tazminat davası açtı.

Euronews'in davayı yakından takip eden bir kaynaktan edindiği bilgiye göre Paris İstinaf Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar arasında Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi isimler de yer alıyor.

TMSF'nin el koyduğu Uzan grubuna ait şirketleri satın alan sanıklara 'dolandırıcılık ve haksız kazanç elde etme suçlamaları' yöneltiliyor. Davacı taraf 2005'teki satışlardab itibaren uğradıkları zararın tazmin edilmesi için gereken rakamın 68.9 milyar euro olduğunu savunuyor.

Le Figaro gazetesine konuşan Fransız mahkemesinden bir yetkili, daha önce Twitter ve Airbnb gibi şirketlerin davalarına baktıklarını ve söz konusu tazminat miktarını şaşkınlıkla karşılamadıklarını belirtti.

Davanın ilk duruşmasının savunma tarafına tanınacak süreden dolayı 2021 sonunda ya da 2022 başında görülmesi bekleniyor.

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