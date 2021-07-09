Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye LGBT tepkisi! Asla izin vermeyeceğiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun, LGBT sapkınlarına izin verilmesi talebi üzerine, tavrını sert ve net bir dille gösterdi.

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Sapkın LGBT hareketine karşı duruşuyla takdir toplayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Avrupa Parlamentosunun (AP), Macaristan'da sapkın LGBT aktivistlerinin okullara girişlerine izin verilmesini istediğini belirterek, "LGBT aktivistlerinin çocuklarımızın arasına, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

Macar Başbakan, yaptığı açıklamada, ülkede 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"Okullara girmelerine asla izin vermeyiz''

Söz konusu yasa hakkında dün AP'de gerçekleştirilen tartışmanın verimli olduğunu belirten Orban, "Faydalı bir tartışmaydı çünkü herkes duruşunu açıkça ortaya koydu. Her şey net ve alışılır. AP ve AB Komisyonu, LGBT aktivistlerinin ve kuruluşlarının, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermemizi istiyor." dedi.

Orban, Macar hükümetinin bunu kabul etmediğini ve çocukların yetiştirilmesi konusunun tamamen ulusal yetki alanı içinde olduğunu kaydederek, "Burada Brüksel bürokratlarının hiçbir işi yok. Ne yaparlarsa yapsınlar LGBT aktivistlerinin çocuklarımızın arasına, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

AB baskısına rağmen yasakladı

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı. Yasaya göre televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.