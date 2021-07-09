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AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarına tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarına tepki

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarının Ankara’nın ekolojik dengesini bozduğunu, çevre ve yeşil katliamına yol açtığını söyledi.

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin,  Şahin, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, söz konusu uygulamaya tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara’nın yeşil alanlarını, refüjlerini "kuru peyzaj" diyerek taşla doldurmaya başladığını aktaran Şahin, Yavaş'ın seçimden önce ise "Kente nefes aldıracağız, Ankara'mızı betona değil, yeşile boğacağız." dediğini hatırlattı.

Şahin, "Şimdi ise Ankara’nın yeşilini solduruyor. Park ve bahçeleri, refüjleri taşla dolduruyor. Ankara’nın yeşiline, kara kuru taşları reva görüyor. Şehrimizin ekolojik dengesini bozdu. Parkları, bahçeleri kuruttu." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın ayrıca "Kararlıyım ihale yapmayacağım, gerekirse ağaçlar kuruyacak." diye konuştuğunu da belirten Şahin, "CHP’li Mansur Yavaş şehrimizi kurutuyor, solduruyor. Yeşil alanların üstünü naylonla örtüp, taşla doldurmak peyzaj değildir. Çevre katliamıdır, yeşil katliamıdır, naylon belediyeciliktir." değerlendirmesini yaptı.

Ankara’da suya daha az ihtiyaç duyan, daha dayanıklı, daha uygun bitkilerle peyzaj yapılabileceğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"1994'te kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 metrekare iken AK Parti belediyeleriyle bu miktar 20 metrekareye kadar yükseldi. CHP’li Mansur Yavaş ise Ankara’yı yavaş yavaş kurutuyor, çocuklarımızın geleceğini karartıyor. Kimsenin Ankara’mızı kurutmaya, soldurmaya, şehrimizi griye boyamaya hakkı yok."

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